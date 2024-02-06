Оккупанты увеличили количество атак, за сутки 126 столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Авдеевском направлении – 45. Также россияне активизировались на Марьинском (26 атак), Лиманском (20) и Бахмутском (10) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 6 февраля.

Всего враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Григоровка, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 20 атак врага недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.