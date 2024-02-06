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Россия за сутки потеряла 1000 военных и 35 бронемашин – Генштаб

Россия за сутки потеряла 1000 военных и 35 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1020 своих военных, 17 танков, 35 бронемашин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 390 580 (+1 020) человек,
  • танков − 6 365 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 857 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 9 367 (+18) ед,
  • РСЗО − 979 (+0) ед,
  • средств ПВО − 665 (+1) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 453 (+41) ед,
  • специальной техники – 1 496 (+10) ед.

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