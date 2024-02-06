Россия за сутки потеряла 1000 военных и 35 бронемашин – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1020 своих военных, 17 танков, 35 бронемашин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 390 580 (+1 020) человек,
- танков − 6 365 (+17) ед,
- боевых бронированных машин − 11 857 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 9 367 (+18) ед,
- РСЗО − 979 (+0) ед,
- средств ПВО − 665 (+1) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 453 (+41) ед,
- специальной техники – 1 496 (+10) ед.