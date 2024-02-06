Россия за сутки потеряла 1000 военных и 35 бронемашин – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 1020 своих военных, 17 танков, 35 бронемашин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составили: