ЕС опасается кибератак и ответных мер в случае конфискации активов РФ – СМИ

Страны Европейского союза опасаются ответных мер и кибератак со стороны России после конфискации ее активов. ﻿Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Группа промышленно развитых стран G7 рассматривает предложение использовать российские активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могли бы финансировать восстановление Украины, по словам чиновников, вовлеченных в процесс. Эти средства будут конфискованы, если Россия откажется выплачивать репарации после окончания войны.

Эти предложения выдвигаются на фоне растущих опасений по поводу ответных мер Москвы - в том числе потенциальных кибератак на западные страны - в случае полномасштабной конфискации ее замороженных активов.

Несколько европейских чиновников, участвовавших в обсуждениях, предупредили, что это может вызвать ответную реакцию против европейских активов в России.

"Мы вступаем в неизведанные воды. Любой человек будет обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов" , - заявил один из дипломатов ЕС, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные переговоры.

Несвязанная попытка ЕС направить Украине денежные средства из центрального бюджета столкнулась с серьезным политическим сопротивлением, что заставило правительства искать альтернативные источники денег.

В конце прошлого года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.