50 млрд евро для Украины: в Еврокомиссии назвали дату первого транша

Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте. ЕС продолжит поддерживать своего будущего члена.﻿ Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как сообщила глава Еврокомиссии, политическое соглашение по программе, заключенное вечером 5 февраля, является важным шагом вперед.

"Европа верна своему слову" , - сказала она, отметив, что ЕС продолжим предоставлять столь необходимое и предсказуемое финансирование "нашему смелому партнеру и будущему члену".

"Планируем начать выплаты в марте" , - добавила она.

Программа для Украины

Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.