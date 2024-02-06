Соглашение по поддержке Украины в Сенате США на грани срыва

Компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате США, которое является частью большого пакетного проекта, содержащего в том числе средства на помощь Украине, находится на грани краха из-за уменьшения ее поддержки со стороны республиканцев. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Ключевой сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, который ведет крайне непростые переговоры по соглашению о границе, ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование по соглашению провалится, поскольку его коллеги заявляют, что им нужно больше времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект. Он назвал проект "незавершенной работой".

Зато ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и решительный сторонник помощи Украине, сенатор Роджер Уикер назвал предложение по соглашению "мертвым".

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, который поддержал проект, заявил, что дискуссии продолжатся во вторник.

По словам информированного источника, на встрече сенаторов-республиканцев он сказал коллегам, что они должны проголосовать против в среду, если им нужно больше времени для рассмотрения законопроекта.

Блокирование процедурного голосования в среду повышает вероятность того, что рассмотрение законопроекта отложат на неопределенный срок, по крайней мере на две недели перерыва в работе Сената, начало которого запланировано позже на этой неделе.

Зато один из участников переговоров в Сенате, демократ Крис Мерфи заявил, что голосование "абсолютно точно" состоится.

Накануне бывший президент США и вероятный кандидат на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии Дональд Трамп призвал не голосовать за компромиссное соглашение по регулированию миграции в Сенате, которое является частью большого пакетного проекта, содержащего в том числе средства на помощь Украине.

Напомним, накануне Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.