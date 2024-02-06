За сутки в результате российских обстрелов погибли 7 человек, еще 13 ранили

В результате российской агрессии за сутки как минимум 7 человек погибли, еще 13 получили ранения. Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций, сообщает Украинская правда.

В Донецкой области 5 февраля россияне ранили 1 жителя - в Авдеевке.

На Херсонщине за минувшие сутки противник совершил 16 обстрелов, выпустив 181 снаряд, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО и БпЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и припортовую инфраструктуру.

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 1 человек получил ранения.

На Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, в частности: Ветеринарное, Нестерно, Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и др.

Авиаудары нанесли по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница.

Погиб двухмесячный мальчик. Получили ранения три женщины, госпитализированы в медицинское учреждение.

Повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения, по меньшей мере 5 гражданских авто.

В 22:00 в с. Глушковка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства.

После 21:00 оккупанты нанесли удары по окрестностям Кругляковки и Глушковки Купянского района. В Глушковке повреждено складское помещение на территории фермы.

В 20:50 состоялся вражеский обстрел окрестностей поселка Казачья Лопань Харьковского района. Вид вооружения устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

На Днепропетровщине вражеская артиллерия четыре раза за прошедшие сутки била по Никопольщине. Оккупанты били по райцентру и Мировской громаде.

Люди уцелели. Разрушено агропредприятие. Повреждены 9 частных домов и 3 хозяйственные постройки. Зацепило газопровод и линию электропередач.

Ночь в области прошла спокойно.

На Сумщине в течение 5 февраля враг совершил 51 обстрел приграничья. Зафиксировано 289 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады.

Середино-Будская громада: в результате обстрела ранены 6 человек.

Ворожбянская громада: в результате обстрела погиб 1 гражданский и 2 раненых. По предварительной информации, повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, электрические сети, интернет-связь.

Ночью россияне совершили 2 обстрела. Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелам подверглись Шалигинская и Есманьская громады.