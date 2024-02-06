Хуситы атаковали британское судно в Красном море

Британское грузовое судно подверглось нападению в Красном море сегодня утром, через два дня после того, как Великобритания и США совместно начали новую серию авиаударов по хуситам в Йемене.﻿ Об этом сообщает The Independent, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Судно получило незначительные повреждения после попадания снаряда при обстреле побережья йеменского города Ходейда, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Судно, находящееся в 57 морских милях к западу от Ходейды, сообщило, что в его левый борт был выпущен снаряд, а по левому борту было замечено небольшое судно.

Снаряд прошел над палубой и нанес небольшие повреждения окнам мостика, говорится в записке UKMTO, полученной после полуночи.

По данным компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, генеральное грузовое судно под флагом Барбадоса получило физический ущерб от беспилотного летательного аппарата во время плавания на юго-восток по Красному морю.

Никто не пострадал, судно совершило маневр уклонения и продолжило свой путь.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, которые имеют связь с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанными с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.