СБУ обнаружила российских шпионов в спецслужбах и разведке

Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть российской ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что нейтрализовали "мощную агентурную сеть" военной контрразведки ФСБ, которая действовала в Украине. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников враждебной группы. Среди них - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором - сотрудником ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года - и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону. Он передавал разведданные через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы.

Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

Еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.

По данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, используя в том числе угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждое выполненное задание злоумышленники получали средства от РФ.

Сейчас пятерым участникам российской агентурной сети сообщено о подозрении в государственной измене. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.