Оккупанты изучают новые маршруты для ракетных атак – Гуменюк

Российские оккупационные войска накануне выпустили по Николаевщине ракету Х-59, по всей вероятности, что это "разведка боем". Враг проверяет украинскую систему ПВО, изучает новые маршруты и готовится к очередным ракетным атакам. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя ситуацию на юге Украины, сообщает Укринформ.

"За вчерашний день враг применил точечную ракетную атаку там, где смог применить тактическую авиацию из акватории Черного моря по Николаевщине. Была выпущена ракета типа Х-59, и, по всей вероятности, это такая разведка боем, попытка проверить готовность систем ПВО.

Мы видим, что пауза общая, которую враг выдерживает между массированными ракетными атаками, уже достаточно мощная, взвешенная, и это может свидетельствовать о подготовке последующих атак. Но и в этих промежутках вот такие точечные атаки – это тоже признак враждебного терроризма. Они применяют ракетные удары по разным направлениям, выявляя системы ПВО и пытаясь проложить будущие маршруты таких ударов" , - сказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне выискивают способы противодействия Силам обороны и пытаются повышать эффективность в других направлениях.

По ее словам, враг осознал, что потеря российских самолетов на юге вполне реальна, поэтому, заходя из акватории Черного и Азовского морей, пытается измерить тот рубеж, который для них более или менее приемлем.

Комментируя обстрел Херсонщины, Гуменюк отметила, что враг продолжает давить на херсонцев, и не только на жителей областного центра, а в целом на жителей области, в частности, ее прибрежных населенных пунктов. В настоящее время применение врагом авиации не столь активно, как раньше, однако российские оккупанты пытаются наносить болезненные удары по гражданской инфраструктуре, прицельно избивают по скоплению людей, целят по спецтранспорту ГСЧС и полиции.