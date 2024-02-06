Удар беспилотников по НПЗ в Туапсе обвалил нефтепереработку "Роснефти" на 10% – росСМИ

Российские нефтеперерабатывающие компании в январе снизили производство на 4% по сравнению с январем прошлого года, причем самое большое падение зафиксировано у "Роснефти", чей завод в ночь на 25 января атаковали украинские дроны. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет российская газета "Коммерсант", сообщает Лига.Бизнес.

Компания сократила нефтепереработку на 10% год к году – примерно до 170 000 тонн в сутки. Это связано, прежде всего, с остановкой нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, куда прилетели дроны.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году. Мощность составляет 12 млн тонн нефти в год, или 240 000 баррелей в сутки. Он производит нафту (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное горючее с высоким содержанием серы. Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

По информации издания, удар по Туапсе в ночь на 25 января был спецоперацией СБУ. После двух мощных взрывов там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов, где происходит разделение нефти на основные фракции (бензиновую, керосиновую, соляровую).

Лукойл в январе сократил производство почти на 8% до 115 000 тонн в сутки из-за ремонта на Нижегородском НПЗ. Авария на этом предприятии – это первый известный случай, когда нехватка западного оборудования из-за санкций может привести к длительному прекращению производства на российском заводе.

Другим компаниям удалось увеличить нефтепереработку, но они не такие мощные, как эти две. Производство "Газпромнефти" увеличилось на 3% до 89 000 тонн в сутки, а "Сургутнефтегаза" – на 7% до 53 000 тонн в сутки.