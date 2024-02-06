В "Дії" не будет электронных повесток и выборов – Федоров

В Едином портале государственных услуг "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов. При этом "Дія" откроет код для разработчиков со всего мира.﻿ Об этом заявила вице-премьера по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Не планируется ни повесток, ни выборов" , – сказал он.

В то же время он заявил, что в феврале планируется открыть код.

"Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И в действии будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія" , - сказал он.

Федоров сообщил, что в "Дії" планируют в ближайшее время запустить онлайн-брак.

"Можно будет просто жениться на "Дії" по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции" , - сказал он.

Также, по его словам, планируется запустить кабинет пациента, "чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее".