Германия и Франция пообещали продление военной помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь провели встречу в Берлине, во время которой обсудили продолжение военной поддержки Украины и усиление оборонного сотрудничества, сообщает Европейская правда.

Глава немецкого правительства в очередной раз призвал не ослаблять военную поддержку Киева, в то же время его французский коллега заявил, что Париж будет продолжать поддерживать Украину финансово и предоставлять техническое и военное оборудование.

"Я очень сильно выступаю за то, чтобы США и Европа, а также все европейские государства-члены сделали такой значительный вклад, чтобы план российского президента (Владимира Путина) переждать не сработал" , – сказал Шольц.

В свою очередь Атталь отметил важность качества оружия, поставляемого Украине.

"Оно должно соответствовать самым высоким необходимым стандартам, чтобы украинцы могли себя защитить" , – отметил он, напомнив, что Париж поставил Киеву дальнобойные крылатые ракеты Scalp.

Стороны также выразили оптимизм относительно двух совместных оборонных программ, которые сейчас разрабатываются: боевой авиационной (FCAS) и основной наземной боевой систем (MGCS).

"Я хочу четко сказать, что вижу, что оба проекта достигают значительного прогресса, и что сотрудничество между нашими двумя странами является очень интенсивным" , – отметил Шольц.

MGCS является преемником немецких основных боевых танков Leopard и французских Leclerc, которая должна быть принята на вооружение в течение следующего десятилетия. Воздушная FCAS должна быть введена в действие с 2040 года и заменить истребители Eurofighter.