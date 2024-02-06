Экс-главу Верховного суда отстранили от правосудия

Высший совет правосудия 6 февраля на 2 месяца отстранил от осуществления правосудия бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.﻿﻿ Об этом заявили в Высшем совете правосудия и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает Украинская правда.

Запрет действует до 4 апреля, в пределах срока досудебного расследования. Причина отстранения - в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в получении крупной взятки.

Источники не сообщают фамилию судьи, но из деталей написанного следует, что речь идет именно о Князеве.

Князев, хоть и потерял должность председателя суда, остается судьей.

Напомним, 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы"на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.

СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.

16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит"Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.

31 января Князев, за которого внесли более 18 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.