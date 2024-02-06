Из-за непогоды есть отключение электричества в пяти областях - "Укрэнерго"

Из-за погодных условий на утро 6 февраля обесточены 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областях. По техническим причинам есть обесточивание в Киевской области.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

При этом из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 352 населенных пункта. Есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Донецкой, Харьковской областей.

"На востоке, в прифронтовой зоне, враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго". Персонал не пострадал, повреждено оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных.

Несмотря на это пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса" , - говорится в сообщении.

В понедельник 5 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован около 11:30. Его уровень был на 1% ниже, чем в предыдущий рабочий день 2 февраля.

6 февраля по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 1,2% выше соответствующего показателя 5 февраля. Причины - небольшое похолодание на востоке на севере страны.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.

В течение суток на тепловых электростанциях в текущий ремонт выведено 2 энергоблока" , - отчитываются в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии 6 февраля осуществляется в ночные часы в Молдову. Общий объем - 355 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 70МВт.

Импорт осуществляется в течение суток из Польши, Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем - 6 703 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 154 МВт.

С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.