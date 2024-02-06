В Киев приехал главный дипломат Евросоюза

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом, сообщает Европейская правда.

"Вернулся в Киев с четвертым визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Я здесь, чтобы обсудить с нашими украинскими друзьями непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза – в военной сфере, в финансовой сфере с новым украинским фондом, а также на пути реформ в ЕС" , – написал Боррель в Twitter.

Во внешнеполитической службе ЕС уточнили, что визит Борреля в Украину продлится два дня – 6 и 7 февраля.

"Во время своего визита высокий представитель ЕС Жозеп Боррель встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Рустемом Умеровым, а также выступит перед депутатами в Верховной Раде" , – говорится в сообщении службы.

Боррель также посетит Консультативную миссию ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (КМЕС).