Стартовала новая волна подачи заявок на гранты для бизнеса

С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Предприниматели могут получить грант до 8 млн грн.﻿ Об этом заявили в министерства экономики, сообщает Экономическая правда.

По данным Минэкономики, гранты от государства по началу или расширению перерабатывающего бизнеса получили уже 660 предприятий на 3,3 млрд грн.

В этом году на финансирование еще 1000 грантов заложено в общей сложности 5,4 млрд грн.

По грантовой программе для перерабатывающих предприятий "Новый уровень" предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. Обязательное условие предоставления средств – создание до 25 новых рабочих мест.

В Минэкономики напомнили, что правительственный проект "єРобота" включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.