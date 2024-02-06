Рак у короля Чарльза III диагностировали на ранней стадии – британский премьер

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что онкологическое заболевание у короля Великобритании Чарльза III диагностировали на ранней стадии. Об этом Сунак сказал в эфире BBC Radio 5 Live, сообщает Укринформ.

"Все наши мысли – с ним и его семьей. К счастью, это (заболевание – ред.) было обнаружено на ранней стадии" , – сказал британский премьер.

Он выразил надежду, что король "получит необходимое лечение и полностью поправится".

"Это то, на что мы все надеемся и молимся, и я конечно нахожусь в регулярном контакте с ним и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме" , - добавил Сунак.

Ожидается, что младший сын Чарльза III принц Гарри прибудет сегодня в Великобританию. Его автомобиль, как сообщается, был замечен в главном аэропорту Лос-Анджелеса. Его супруга Меган останется в Калифорнии с двумя детьми.

Ранее сообщалось, что у короля Чарльза III диагностировали рак, и он приостановит исполнение своих государственных обязанностей, чтобы пройти курс лечения. В Букингемском дворце не уточнили, какая форма рака у британского монарха.