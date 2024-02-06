Курс доллара на наличном рынке в январе вырос на 2% – Нацбанк

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в январе 2024 г. вырос на 1,9% до 38,56 гривен за доллар.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Средний курс вырос из-за значительного спроса в начале месяца.

Рекордный спрос

По данным НБУ, украинцы в январе 2024 года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты – 1,103 млрд долларов.

Курс доллара резко вырос в конце декабря 2023 года и достиг максимума в начале января - 39,50 грн/доллар, однако затем начал снижаться. В результате в течение января на наличном рынке упал с 39,05 до 38,25 грн/доллар (продажа).

Официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек - с 37,98 до 37,87 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в январе 2024 года ситуация на валютном рынке Украины постепенно улучшалась на фоне затухания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года.

По его словам, если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько уменьшился по сравнению с декабрьскими значениями, но оставался значительным - на уровне 150 млн. долларов, то во второй половине месяца он снизился до 80 млн. долларов. Обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения - с начала текущего года он укрепился на 1,2%.

Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.