КПП на границе с Польшей до сих пор не заработали на полную мощность – Мининфраструктуры

Разблокированные 16 января грузовые пункты пропуска на границе Украины с Польшей по-прежнему не заработали на полную мощность. Министерства инфраструктуры обеих стран работают над недопущением новой блокады перевозчиками. Об этом заявил замминистра Сергей Деркач, сообщает Лига.Бизнес.

"Для экономики важно использовать каждый пункт пропуска на полную мощность. Главное: на пункты пропуска для загруженных должны ехать грузы, а не пустые" , – подчеркнул замминистра.

По словам Деркача, на сегодняшний день ситуация на границе такова:

в онлайн-очереди, которые достигали нескольких недель, теперь считаются в несколько дней, где-то их вообще нет;

пункты пропуска "Рава-Русская – Хребенное" и "Краковец – Корчова" не работают и на 50% мощности;

пункт пропуска "Ягодин – Дорохуск" не просто восстановил пропускную способность, а даже улучшил показатели, которые были еще до блокады;

самая большая проблема сейчас – ветеринарная и фитосанитарная очереди. Это преимущественно агропродукция, для которой Польша ввела отдельный контроль. Время ожидания в онлайне на пересечение границы для таких грузовиков может достигать 20 дней;

на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" после запуска пилота без регистрации в "єЧерзі" уменьшилось количество грузовиков, ежедневно пересекающих границу. Раньше это было около 150 пустых, сейчас – 70-80. Водители выбирают другие пункты пропуска – там, где действует "єЧерга".

До 1 марта Министерство инфраструктуры Польши имеет договоренности с протестующими. Власти обеих стран работают над тем, чтобы блокада не возобновилась после этой даты, добавил Сергей Деркач.

Министерство инфраструктуры Польши, в свою очередь, сообщило, что целью встречи была "разработка реальных решений, направленных на увеличение доли польских перевозчиков на украинском рынке грузовых перевозок, а также обсуждение возможных изменений в соглашении о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом между ЕС и Украиной".

По мнению замминистра Павела Ганцажа, возвращение польских и европейских грузовиков из Украины через пограничные пункты "все еще длится слишком долго".

Польская сторона также представила свои предложения по изменению соглашения между ЕС и Украиной об автомобильных перевозках грузов. Подчеркивается, что их цель – "введение справедливых и равных правил для всех сторон".