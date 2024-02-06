В Киев прибыл гендиректор МАГАТЭ перед визитом в Москву

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев - он уже встретился с руководителями Министерства энергетики, Госатомрегулирования и Энергоатома, сообщает Экономическая правда.

"Накануне визита на ЗАЭС, рад встретиться с министром энергетики Галущенко, регулятором (председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины - ред.) Кориковым и представителем "Энергоатома" Котиным и обменяться мнениями относительно АЭС Украины" , - написал Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ, которое присутствует на каждой площадке, "остается непоколебимым в поддержке безопасности и защищенности этих объектов".

Сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси вскоре посетит Запорожскую атомную электростанцию для очередной ротации экспертов агентства, а также Киев и Москву для обсуждения вопроса безопасности.