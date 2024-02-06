Рада продлил военное положение и мобилизацию до мая

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 13 мая 2024 года. Об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №10456 о продлении военного положения, а также №10457 о продлении срока проведения общей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

Действие этого особого режима продлили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 335 парламентариев.

За продление мобилизации проголосовали 323 нардепа.

Далее поставить подпись должен президент Владимир Зеленский.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация введены в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.