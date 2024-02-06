Посольство в Грузии проверяет информацию о взрывчатке из Украины

Посольство Украины в Грузии проверяет обнародованную Службой государственной безопасности Грузии информацию о причастности граждан Украины к противоправной деятельности и призывает грузинскую сторону воздерживаться от политизации этого дела, сообщает Укринформ.

"Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, в том числе, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела", - отметили в диппредставительстве.

Украинские дипломаты выразили готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов.

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии на брифинге 5 февраля проинформировала, что в Грузии обнаружены взрывные устройства и большое количество взрывчатых веществ, часть из которых пытались через Грузию из Украины доставить в Россию. Взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов электромобилей. Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП "Сарпи" 19 января. Далее последовала попытка провезти половину устройств в Россию, но ее остановили Контртеррористический департамент СГБ Грузии.

В СГБ отметили, что организатором транспортировки был уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, в 2020 году баллотировавшийся в совет Одесской области от партии "Слуга народа".