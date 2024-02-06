Депутаты вызвали председателя СБУ в Раду из-за прослушивания журналистов

Народные депутаты проголосовали за вызов главы СБУ Василия Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus, сообщает Украинская правда.

"После выступления председателя комитета по свободе слова Юрчишина по прослушиванию Bihus. После этого я вынес на голосование вопрос вызова Председателя СБУ в Раду За - 159 Решение принято" , – сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

То, что Рада проголосовала, также подтвердил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Напомним, 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества. Руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков.

5 февраля журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. За операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ.

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

5 февраля Служба безопасности Украины заявила, что руководство приняло кадровые решения относительно своего департамента и что среди клиентов наркодилеров "обнаружили отдельных сотрудников Bihus.Info".