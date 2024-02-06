В январе дефицит госбюджета значительно сократился – Гетманцев

Дефицит госбюджета Украины сократился до 14,9 млрд грн по итогам января 2024 года, что является одним из самых низких показателей за время полномасштабной войны. По отношению к декабрю 2023 года, который всегда был нетипичным месяцем в плане ускорения расходов, дефицит уменьшился почти в 20 раз, по отношению к январю 2023 года – почти в пять раз. Об этом заявил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Министерства финансов, сообщает Лига.Финансы.

Январь Украина проходила почти без международной помощи. Поступило только внешнее финансирование от Японии (льготные ссуды и гранты) на $390 млн, что в 11 раз меньше суммы финансовой помощи в январе 2023 года.

"Бюджетный аскетизм имеет свою цену: определенный процент плановых расходов в январе был поставлен на паузу или перенесен. Впрочем, все необходимые военные и социальные расходы в рамках защищенных статей были профинансированы" , — прокомментировал Гетманцев.

По его словам, первый бюджетный месяц года удалось закрыть за счет двух факторов:

- Существенное перевыполнение плана по доходам, в том числе налогам. По общему фонду Государственная налоговая служба перевыполнила месячную роспись на 13,8% (+7,3 млрд грн), таможенная служба — на 30,3% (+11 млрд грн). Все доходы по общему и спецфонду бюджета составили 154,2 млрд грн, что на 73% (+65,9 млрд грн) больше показателя января 2023 года.

- Приоритеты расходов и эффективное управления бюджетной ликвидностью. В январе бюджетные расходы составили 169,3 млрд грн, в т.ч. по общему фонду – 149,5 млрд грн. Это на 12,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, в т.ч. по общему фонду – на 18,7% меньше.