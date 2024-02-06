Суд национализировал украинские нефтяные активы российского олигарха на 500 млн гривен

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова.﻿ Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает Экономическая правда.

"В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", что оценивается в почти полмиллиарда гривен" , - говорится в сообщении.

Следствие установило, что Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц. Таким образом он надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения РФ, продолжая получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины.

Однако сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного владельца.

Также по данным следствия, Худайнатов является одним из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина, возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-Групп" и входил в совет директоров "Роснефти". Эти два предприятия - одни из крупнейших спонсоров войны против Украины. Они регулярно поставляют горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и военных группировок России.

Также обе компании ежемесячно перечисляют миллиарды рублей в бюджет РФ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для привлечения Худанайтова к ответственности за преступления против Украины.