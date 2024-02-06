Депутаты сократили сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации

Верховная Рада сократила сроки представления альтернативных законопроектов о мобилизации к ранее зарегистрированному правительственному – с 14 до 7 дней. Об этом заявил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

По его словам, соответствующее решение о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449) поддержали 237 парламентариев.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") сообщил, что этот законопроект в редакции первого чтения будет предварительно рассматриваться на комитетском заседании в среду.