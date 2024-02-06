Глава СБУ назвал слежку за журналистами Bihus.Info недопустимой

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и заявил об увольнении руководителя ДЗНД СБУ, сообщает Украинская правда.

"Подчеркиваю - такие действия (отдельных сотрудников ДЗНД) недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНД СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ" , – говорится в заявлении Малюка.

По его словам, вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников департамента защиты национальной государственности. Он отметил, что, к сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов.