Бои за Авдеевку: уличных боев нет, но фиксируют ДРГ россиян
Российские диверсанты заходят в Авдеевку Донецкой области. Но это одиночные группы и уличных боев в городе нет. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Как таковых уличных боев в городе нет. Конечно, есть какие-то одиночные ДРГ, которые пытаются пройти в город, пройти по улицам. Есть подтверждение этому и видеоподтверждение. Но конечно, что ребята это отрабатывают", - рассказал он.
Самое главное, по словам Барабаша, что, несмотря на то, что оккупанты давят "действительно большими силами" и "условия очень сложные", линия обороны держится.
"Конечно, если ДРГ зашла в город и ребята ее ликвидируют, то, конечно, идет стрелковый бой и у горожан создается впечатление, что это уже уличные бои. Если это все можно назвать уличным боем, то может и так", - отметил глава ГВА, добавив, что все же речь не идет о каком-то большом количестве личного состава противника.