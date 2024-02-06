Бои за Авдеевку: уличных боев нет, но фиксируют ДРГ россиян

Российские диверсанты заходят в Авдеевку Донецкой области. Но это одиночные группы и уличных боев в городе нет. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Как таковых уличных боев в городе нет. Конечно, есть какие-то одиночные ДРГ, которые пытаются пройти в город, пройти по улицам. Есть подтверждение этому и видеоподтверждение. Но конечно, что ребята это отрабатывают" , - рассказал он.

Самое главное, по словам Барабаша, что, несмотря на то, что оккупанты давят "действительно большими силами" и "условия очень сложные", линия обороны держится.