Рада не смогла рассмотреть увольнение Безуглой из комитета нацобороны

Верховная Рада не смогла начать рассмотрение вопроса об отзыве народной депутатки Марьяны Безуглой (парламентская фракция "Слуга народа") с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает Укринформ.

Так, с предложениями рассмотреть соответствующий проект постановления №10391, выступили сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков. Оба предложения не набрали необходимых 226 голосов.

Как сообщалось, 6 января народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №10391 об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Авторами соответствующего документа выступили члены комитета, в том числе его руководство. Верховная Рада уже несколько раз не смогла приступить к рассмотрению соответствующего вопроса из-за отсутствия депутатской поддержки в виде голосов.

11 января Безугла заявила, что решила выйти из состава фракции и партии "Слуга народа". Глава соответствующей политсилы Елена Шуляк подчеркнула, что подпишет заявление коллеги о выходе из состава партии "Слуга народа", как только такая поступит.

Марьяна Безугла – народный депутат девятого созыва, избранная в Верховную Раду от партии "Слуга народа", входит в состав одноименной парламентской фракции. Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.

Безуглая отличилась рядом скандальных заявлений. В частности, она обвинила высшее военное командование в отсутствии плана дальнейших боевых действий, заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, а также распространяет контроверсионную информацию о наработке обновленной мобилизационной политики в Украине. Заявления Безуглой вызвали негативную реакцию общества, а народные депутаты неоднократно регистрировали в парламенте проекты постановлений об отзыве с руководящих должностей в оборонном комитете ВР.