Тарифы на воду хотят поднять в два этапа: где, когда и на сколько

После неудачной попытки в 2023 году в Украине снова хотят поднять тарифы на холодную воду. Сегодня Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг должна была рассмотреть повышение для Киева и других городов, но заседание перенесли, сообщает РБК-Украина.

Подробнее о том, на сколько могут подняться тарифы на воду, когда именно и почему это не удалось сделать раньше, - в материале.

Одно из крайних заявлений по тарифам в конце января сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, на заседании Кабмина он отметил, что льготная цена на электроэнергию в размере 2,64 гривны за кВт*ч сохранится, и в принципе прокомментировал вопрос коммуналки.

"В целом этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения" , - заявил он.

Судя по его словам, о продлении заморозки на весь 2024 год речи не идет. И сегодня Нацкомиссия планировала рассмотреть повышение тарифов на холодную воду в два этапа.

Повышение в два этапа. Перечень городов и какими будут новые тарифы

В повестке дня заседания НКРЭКУ значился вопрос повышения тарифов для 14 поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины. Согласно проектам постановлений, запланирован рост с 1 апреля и 1 июля.

В частности, тариф на воду в Киеве хотят поднять с 1 апреля - до 40,776, с 1 июля - до 46,896 гривны за кубометр. То есть весной жителей столицы может ждать повышение на 34% с нынешних 30,384 гривны за куб. А после второго этапа они, возможно, будут платить на 54% больше, чем сейчас.

Отметим, все цифры рассчитаны, исходя из сумм, которые отразятся в платежках. Общий тариф на воду включает снабжение, отведение и 20% налога на добавленную стоимость (НДС).

Жители Днепра сейчас потребляют воду по тарифу 31,36 гривны за кубометр. Соответственно, с 1 апреля предлагается поднять до 37,61, с 1 июля - до 46,25 гривны. А это рост на 20% весной и почти на половину по итогам года.

Из этого перечня самый высокий тариф может быть установлен для Никополя (Днепропетровская область). Там двухэтапное повышение приведет к том, что в платежках сначала появится цена 49,64, а потом и 63,35 гривны за кубометр. По сравнению с нынешними 33,62, это +48% и +88%.

В этом году почти в два раза намерены поднять тарифы в Черкассах, Броварах и Виннице. Более детальное сравнение представлено в инфографике ниже.

Отметим, вышеуказанные тарифы сформированы с учетом:

согласованных с местными властями годовых планов водоснабжения и водоотвода

норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов

технологических нормативов использования питьевой воды, утвержденных органами местного самоуправления

Как подчеркивают в самих водоканалах, на необходимость повышения влияют снижение объемов реализации, учтенных в действующих тарифах, увеличение расходов на электроэнергию (на около 50%), а также увеличение расходов на оплату труда, закупку реагентов и другие причины.

Тем не менее сегодня Нацкомиссия не смогла согласовать новые тарифы на воду. Представитель НКРЭКУ Дмитрий Коваленко предложил перенести вопрос в связи с отсутствием профильного члена комиссии.

"Члены комиссии, не возражаете…? Тогда переносим вопрос №15 (об одобрении проекты постановлений по тарифам, - ред.)" , - отметил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

К повышению вернутся на одном из следующих заседаний. Конкретная дата пока неизвестна. По мнению директора аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослава Рабошука, пересмотр необходим, потому что в последний раз тарифы для коммунальных предприятий водоснабжения менялись еще до войны.

"Понятно, что составляющие тарифа, например, электрическая энергия, существенно выросли, эти расходы надо как-то компенсировать. Местные бюджеты не могут, у них забрали финансовый ресурс. Известная история об изъятии налога на доходы физических лиц-военнослужащих, по сути, компенсаторов сейчас нет. Любая деятельность должна быть экономически обоснованной, поэтому это обычная ситуация, когда тариф пересматривается в соответствии с затратами на производство того или иного продукта" , - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, есть большая задолженность предприятий водоснабжения за электрическую энергию, государства - за разницу в тарифах, и оно не хочет возмещать эти средства. Соответственно, уже есть случаи отключения от света или подачи воды, добавил аналитик.

Как уже пытались поднять тарифы на воду

Тарифы на холодную воду устанавливаются отдельно для каждого водоканала. Поэтому в зависимости от региона цены могут отличаться.

В прошлом году ожидалось повышение с 1 июня. Предполагалось, что тариф для Киева вырастет до 40,46 гривны, для Одессы - до 44,86, для Днепра - до 38,79, для Винницы - до 47,75 гривен за кубометр. Самые высокие цены в Украине были определены для Павлограда - рост до 70,62 с действующих 53,66 гривны за куб.

Примечательно, что в 2024 году предлагаемые расценки лишь немного откорректировали по сравнению с тем, что планировалось ранее. Преимущественно речь идет о разнице в несколько десятков копеек.

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы лишь 29 июня. Среднее повышение составило 32% и, ожидалось, что украинцы уже в августе должны были получить платежки с новыми суммами. Повышение не затрагивало Херсонскую, Николаевскую и Харьковские области, так как на их территории проходили боевые действия и есть населенные пункты, пострадавшие от российских оккупантов. Собственно, в этом году боевые действия там тоже продолжаются.

В разъяснении говорилось, что для среднестатистического домохозяйства из 2-3 человек суммы в платежках должны были вырасти на 62 гривны. Тогда, как и сегодня, при среднем тарифе 29,78 гривны за кубометр она составляет 194 гривны. Решением регулятора средний тариф увеличивался до 39,37 гривны за куб, а платежки - ориентировочно до 256 гривен.

Важный момент. Для тех, кто получает субсидии, суммы в платежках подлежали автоматическому пересчету, поэтому они не изменились бы. Самые большие тарифы устанавливались для водоканалов с малыми объемами поставок, высокой долей реагентов и большой протяженностью сетей, как в Виннице, Павлограде, Дрогобыче и Житомире.

В последствии оказалось, что регулятор поспешил, а его решение нарвалось на критику.

Почему тарифы не подняли в 2023 году и ждать ли повышения весной

Как выяснилось, постановление Нацкомиссии не было согласовано с правительством. По крайней мере, об это говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. В июле он назвал решение неприемлемым и настаивал, что во время войны Кабинет министров и НКРЭКУ должны действовать единой командой, особенно в чувствительных вопросах тарифообразования.

"Несогласованные решения комиссии идут вразрез с политикой правительства" , - отметил тогда премьер и поручил провести дополнительные консультации с НКРЭКУ для пересмотра повышения тарифов.

Еще резче высказался президент Владимир Зеленский, который назвал решение комиссии "позорным и непрофессиональным".

"Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения" , - заявил он в одном из видеообращений к украинцам и поручил найти выход из ситуации.

Примечательно, что до этого повышение тарифа на электроэнергию почти в два раза до 2,64 гривны за кВт*ч не вызвало такой бурной реакции. Хотя средние суммы в платежках должны вырасти гораздо больше - ориентировочно на 250 гривен.

Глава Нацкомиссии Константин Ущаповский назвал позицию президента в условиях военного положения достаточной для отмены постановления от 29 июня. Заседание провели оперативно и отмену поддержали единогласно. Тогда же НКРЭКУ вышла с заявлением о начале консультаций с Кабмином и заинтересованными сторонами, чтобы наработать справедливое решение. Которое должно обеспечить дополнительные ресурсы из госбюджета или другие механизмы для покрытия расходов водоканалов.

По словам Ярослава Рабошука, тогда власти пошли на политическоий шаг, чтобы приостановить рост тарифов на воду.

"Хотя НКРЭКУ должна быть независимым от политических решений органом. Но имеем, что имеем" , - подчеркнул аналитик.

Судя по тому, что проект повышения тарифов на воду снова появился в повестке дня, вероятно, консультации завершены. Однако ни представители власти, ни НКРЭКУ пока не выступали с официальной коммуникацией. Поэтому сложно сказать, чем закончится заход на второй круг.