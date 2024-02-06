Польский генерал предложил депортировать украинских мужчин: реакция МИД

Польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил депортировать украинских мужчин из Европы. В МИД Польши считают, что этот вопрос следует урегулировать на уровне всех стран ЕС, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"По вопросам призыва украинцев, которые находятся за границей, в том числе на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны" , - говорится в заявлении МИД Польши по запросу издания onet.

В ведомстве добавляют, что рассматривают вопросы, как могут поддержать украинскую сторону.

"Оптимальным решением было бы урегулировать эти вопросы на европейском уровне" , - добавляют чиновники.

По информации, полученной изданием в МВД Польши, "никаких работ в этом направлении в МВД и администрации не ведется".

Что сказал польский генерал?

Польский генерал, командующий Сухопутными войсками в отставке, Вальдемар Скшипчак предложил облегчить работу администрации президента Владимира Зеленского с находящимися в Польше украинскими новобранцами.