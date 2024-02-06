Мишель призвал США как можно скорее одобрить помощь Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соедиенные Штаты скорить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Мишель заявил, что поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа, а также "поддержку нашей собственной безопасности и процветания".

"И я хочу сказать это здесь с большой торжественностью тем, кто время от времени пытается внушить сомнения или подозрения: каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, - это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза" , - заявил глава Совета ЕС.

Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине является "посланием всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".