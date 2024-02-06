Слежка за журналистами Bihus.Info: расследовать дело поручили ГБР

Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) поручил расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info сотрудникам Государственного бюро расследований, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал ОГПУ.

Как отметили правоохранители, ГБР займется досудебным расследованием уголовного производства, которое начали после заявления представителя журналистской редакции Bihus.Info о незаконном установлении и использовании средств негласного получения информации в загородном комплексе на территории Киевской области.

"Учитывая, что к совершению указанного уголовного правонарушения предположительно причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований" , - уточнили в ОГП.

В свою очередь генпрокурор Андрей Костин заявил, что нарушение прав журналистов подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее была запущена платформа защиты прав журналистов. В ее рамках, в частности, правоохранители обсуждают с журналистами подобные ситуации.

Последняя встреча прокуроров и журналистов прошла в январе 2024 года, а следующую проведут в ближайшее время.

Скандал со слежкой за журналистами

Напомним, ранее стало известно, что за журналистами Bihus.Info вели слежку несколько месяцев. Это выяснилось после того, как видео, на котором журналисты употребляют наркотические вещества, появилось в сети.

Редакция решила провести собственное расследование, чтобы установить, кто начал слежку. Вчера были обнародованы итоги, согласно которым, средства видеонаблюдения за журналистами установили сотрудники СБУ.

В СБУ же отреагировали, что у них была оперативная информация о наличии среди клиентов дилеров, через которых наркотики передавали другим гражданам, отдельных сотрудников Bihus.Info.