Командующий силами Эстонии: Россия может сделать нам что-то очень ужасное

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил о возможности провокаций со стороны России в отношении его государства уже в этом году, сообщает Европейская правда.

Свое мнение он высказал агентству Bloomberg.

"Россия еще не готова к военному конфликту с НАТО. Это не произойдет сегодня или завтра. Но даже через год или полгода они могут сделать нам что-то очень ужасное", – сказал Херем.

Как он пояснил, это не обязательно будет крупномасштабная агрессия.

"Им не обязательно идти на Варшаву, Берлин или даже Таллинн. Это может иметь форму небольшой военной агрессии", – сказал командующий.

Россия симулировала удары по эстонским городам во время военных учений летом 2022 года, через несколько месяцев после реального вторжения в Украину.

Херем сравнил такие действия России с действиями бандита, пытающегося создать повод.

"Они нацеливают на нас оружие, вводят все данные, но не нажимают на курок", – сказал генерал.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает любых сценариев в дальнейшем развитии войны России против Украины, и Польша должна быть готова к ним.

В начале февраля глава Генштаба Румынии призвал готовиться к возможной войне с Россией в будущем. В то же время премьер-министр не согласился с его заявлением.