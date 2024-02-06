СМИ: В Швеции закроют расследование по подрыву "Северных потоков"

Анонсированное решение по поводу шведского расследования подрыва "Северных потоков" якобы будет объявлением о закрытии расследования, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило шведское Expressen, ссылаясь на источники своих немецких партнеров.

Шведский прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет следствие по делу подрыва "Северных потоков", в понедельник анонсировал новости о расследовании на этой неделе.

Во вторник ряд известных немецких СМИ, среди которых Süddeutsche Zeitung, NDR и Zeit, сообщили, что это будет решение о закрытии расследования.

Если информация подтвердится, такое решение может быть связано с выводом об отсутствии какого-либо "шведского следа" в диверсии.

Прокурор Люнгквист ранее говорил, что цель расследования в Швеции – убедиться, для этих действий как-то использовали территорию Швеции, и насколько это задело интересы и безопасность страны.

Закрытие расследования в Швеции никак не повлияет на расследования, которые ведут немецкие и датские ведомства.

Немецкие СМИ отмечают, что немецкие следователи теперь надеются получить от Швеции материальные доказательства – фрагменты взорванной трубы, поскольку это может сыграть очень важную роль для немецкого расследования.

Официальное объявление по шведскому расследованию ожидают в среду 7 февраля.

Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Тогда президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".