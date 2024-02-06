Кулеба: Кадровые изменения во власти не повлияют на отношения с Западом

Новые кадровые назначения в правительстве и военном руководстве не повлияют на отношения Украины с западными партнерами, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном с португальским коллегой брифинге со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами" , — заявил министр.

По его словам, увольнение командующего армией является конституционным правом президента.

"Мы можем дискутировать о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели — поражение России в Украине и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. И по этой стратегической цели вообще нет дискуссий" , — сказал он.

Напомним, 4 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что думает о замене не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и ряда других руководителей.