Шмыгаль: В Украине пересчитают стоимость коммунальных услуг

Кабинет министров Украины утверждает порядок пересчета стоимости коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения, водоснабжения, а также вывоза мусора, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

"Утверждаем порядок осуществления пересчета стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора. Это четкий алгоритм, основанный на принципе "плати за то, что получил" , - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что коммунальные услуги должны быть качественными и соответствовать заявленным стандартам. По его словам, люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги.

Также Шмыгаль напомнил, что до конца отопительного сезона коммунальные тарифы на электричество, газ и тепло остаются неизменными.

Повышение тарифов на воду

Напомним, в Украине снова планируют повысить тарифы на холодную воду после того, как это не удалось сделать в 2023 году.

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг должна была рассмотреть повышение для Киева и других городов уже сегодня. Но заседание решили перенести.