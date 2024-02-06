В США разрешили судить Трампа по делу о попытке "отменить" выборы

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Дональд Трамп не застрахован от судебного преследования за вероятные преступления, совершенные им во время своего президентства, чтобы "отменить" результаты выборов в 2020 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, такое решение является серьезным ударом для ключевых позиций защиты Трампа по делу о подрыве федеральных выборов, которое возбудил против него специальный прокурор Джек Смит.

Бывший президент утверждал, что поведение, в котором его обвинил Смит, было частью его официальных обязанностей как президента и потому защищало Трампа от уголовной ответственности.

"В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый в уголовном правонарушении. Но любой исполнительный иммунитет, возможно, защищал его, когда он был президентом , больше не защищает его от этого судебного преследования" , - говорится в заявлении суда.

Выборы в США и проблемы с баллотированием Трампа

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам главным кандидатом от демократов может стать действующий американский лидер Джо Байден. В то же время у кандидата от республиканцев есть неплохие шансы стать Дональд Трамп.

20 декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

Команда экспрезидента подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали разбирательство. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп призвал Верховный суд отменить решение о запрете участвовать в праймериз в Колорадо.

Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп стали лидерами праймериз в штате Нью-Гэмпшир.