Международные резервы Украины в январе сократились почти на 5%

Международные резервы Украины на 1 февраля составили 38,53 миллиарда долларов, в январе их объем уменьшился на 4,9%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами поступления международной помощи" , - пояснили в регуляторе.

В целом в течение января динамику международных резервов определял ряд факторов.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2,55 млрд долл и выкупил в резервы 16,0 млн долл. Итак, чистая продажа валюты НБУ в январе составила 2 533,1 млн долл. США, уменьшившись на 29% по сравнению с декабрем.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 898,9 млн долл. Из них:

512,1 млн долл - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

386,8 млн долл - заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн долл.

Кроме этого, в январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 86,3 млн долл.