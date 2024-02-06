Генштаб: ВСУ отразили на Авдеевском направлении более 20 атак

В течение суток Силы обороны Украины отбили на Авдеевском направлении 28 атак, большинство из которых находились вблизи Авдеевки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 6 февраля.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 81 боевое столкновение. Также враг нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Покровка, Шпиль, Голышевское, Константиновка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Плетеновка, Малая Волча Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак возле Белогоровки Луганской области; Тернов, севернее Григорьевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполевка, Серебрянка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Григорьевка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки возле Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Работино, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Новоберислав и Берислав Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из РСЗО районов н.п. Ивановка, Крынки, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.