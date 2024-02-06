Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно быстрее поддержать законопроект о поддержке Украины и отправить его ему на подпись, сообщает РБК-Украина.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции во вторник, 6 февраля.

"Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно положить его на мой стол. Но если законопроект будет провален, я хочу быть абсолютно четким: американский народ узнает, почему он будет провален" , - сказал он.

Байден подчеркнул, что в случае, если Конгресс не поддержит законопроект, все избиратели в США будут знать, что именно в тот момент, когда власти собирались обезопасить границу и профинансировать поддержку Украины, Трамп и республиканцы сказали "нет".

"Потому что они боятся Дональда Трампа. Боятся Трампа. Каждый день до ноября американский народ будет знать, что единственная причина, почему граница не защищена, - это Дональд Трамп и его друзья-республиканцы из партии "Мага". Пришло время для республиканцев в Конгрессе проявить немного мужества, немного позвоночника, дать понять американскому народу, что вы работаете на него, а не на кого-нибудь другого" , - сказал он.

В то же время, американский лидер заявил, что без новой помощи для Украины у Киева становится меньше оружия для защиты от российского вторжения.

"Часы тикают" , - сказал Байден.

Помощь США Украине

Ранее мы сообщали, что Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались законопроект о помощи Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.