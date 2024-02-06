Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Безуглая в Facebook.

"Председатель партии Елена Шуляк удовлетворила мое заявление на выход из партии Слуга Народа".

Ранее Безуглая заявляла, что ей не нужна "слабая фракция и партия" во время войны в стране. Безуглая добавила, что поддерживает президента Зеленского, однако не хочет иметь связи с "нардепами фракции, которые вонзят нож в спину".

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