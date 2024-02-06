Республиканцы в Сенате будут рассматривать помощь Украине без привязки к границе

Республиканцы в Сенате Соединенных Штатов Америки хотят рассматривать помощь Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой, сообщает РБК-Украина.

Заявление республиканцев приводит журналист CNN Ману Раджу в своем Twitter-аккаунте.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие высокопоставленные представители партии говорят, что теперь Сенат должен перейти к другим аспектам пакета - финансированию Израиля, Украины и Тайваня.

При этом, по их мнению, положения о границе, учитывая глубокие разногласия в рядах партии, нужно оставить в стороне.

"Я следовал указаниям моей фракции, которая настаивала на том, чтобы мы занялись этим вопросом в октябре. Я имею в виду, что это наша сторона хотела решить вопрос о границе. Мы его начали" , - добавил Макконнелл.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.

Республиканцы отказались поддерживать такую инициативу. Они требовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры насчет миграционной политики.

После этого представители Демократической и Республиканской партии начали вести переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.

Сегодня президент США Джо Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос.