Россияне запустили ударные БпЛА с юга Украины (Обновлено)

Российские войска вечером 6 февраля запустили ударные БпЛА с юга Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!"

Обновлено: В 23:34 сообщили, что несколько групп "Шахедов" в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области. Группа "Шахедов" в Кировоградской области - курсом на северо-запад. Группа "Шахедов" в Херсонской области направляются на Николаевщину.