Россия наносит новый ракетный удар по Украине (Обновлено)

В ночь на 7 февраля в Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности, сообщает Украинская правда.

Сначала тревогу объявили в восточных и южных областях.

В Воздушных силах добавили, что ракетная опасность объявлена из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

В 5:55 воздушную тревогу объявили в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях, в Киеве и области.

Кроме этого, на юге страны зафиксирована группа ударных беспилотников.

В 6:00 тревога распространилась на всю страну.

В 6:15 Воздушные силы сообщили, что первая группа ракет в Киевской области, курсом на юго-запад. Еще две группы вдоль границ Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад.

Кроме этого, новая группа ракет в Сумской области, курсом на Полтавщину.

В 6.22 стало известно, что несколько групп ракет на юге Киевщины, двигаются курсом в Винницкую область.

Группа ракет в Кировоградской области движется на северо-запад. Ракета в Сумской области курсом на Черниговщину.

В 6.30 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра.

В 6:38 военные сообщили, что крылатые ракеты облетают Винницу и двигаются в направлении Хмельнитчины.

В 6.44 стало известно, что крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях.

В 6:51 крылатые ракеты из Хмельнитчины вошли в Тернопольскую область.

В 7.08 ВС сообщили, что крылатая ракета во Львовской области двигается в сторону границы с Польшей.

﻿7:13 Ракета сменила курс, двигается в направлении Львова.

7:20 Крылатые ракеты маневрируют на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

7:38 Несколько групп ракет заходят в Сумскую область из Курской области РФ.

7:40 Ракеты в Черкасской области курсом на Киев! Несколько групп ракет в Сумской области юго-западным курсом. Ракета на Киев с юга.

7:42 Ракеты на севере Херсона западным курсом.

7:45 Несколько групп ракет двигаются вдоль границы Черниговской, Полтавской областей, курсом на юго-запад!

7:46 Скоростная ракета на Киев. Срочно в укрытие.

7:55 Группа ракет сменила курс, двигается на Киев! Остальные группы продолжают движение юго-западным курсом.