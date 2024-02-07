Ракетная атака: в Харькове, Черкасской и Львовской области прогремели взрывы

Утром 7 февраля в Харькове и в Черкасской области прогремели взрывы, сейчас ракеты маневрируют над западными областями. Позже глава Львовской ОВА сообщил, что взрывы прогремели в Дрогобыче, сообщает Украинская правда.

"В Харькове раздаются взрывы. Будьте осторожны" , – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов

В Воздушных силах добавили, что по Харькову бьют баллистическим вооружением.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.

В 6:26 Синегубов добавил, что по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту – без пострадавших.

Суспільне сообщает, что взрывы слышны также в Черкасской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что одна ракета находится в воздушном пространстве Львовщины.

"Крылатая ракета во Львовской области! Ракета на Львовщине часто меняет курс. Где бы вы ни были, находитесь в укрытии или придерживайтесь правила "двух стен" , – сообщил он.

Также звуки взрывов слышали в Киеве и области.

В 7:20 Воздушные силы сообщили, что ракеты маневрируют на границе Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

В 7:32 Козицкий написал, что взрывы прогремели в Дрогобыче.