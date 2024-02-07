В Николаеве много поврежденных домов, погиб человек – мэр

В Николаеве в результате российской ракетной атаки есть раненые люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Позже стало известно об одном погибшем. Об этом заявил городской голова города Александр Сенкевич, сообщает Украинская правда.

"Есть поврежденные жилые дома. Около 20 из них − без крыш. Повреждения газовых и водопроводных сетей − коммунальщики уже ликвидируют. Есть раненые" , – сообщил он.

По его словам, один человек госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.

Мэр подчеркнул, что строительные бригады уже выехали на места, и пообещал, что людям окажут всю необходимую помощь.