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Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине

Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине
Фото: Rob Schleiffert

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину, сообщает Европейская правда.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с причинением ракетных ударов по территории Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщается, в связи с этим активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а оперативное командование осуществляет постоянный мониторинг ситуации.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", – заявили также в командовании.

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