Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину, сообщает Европейская правда.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с причинением ракетных ударов по территории Украины" , – говорится в сообщении.

Как сообщается, в связи с этим активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а оперативное командование осуществляет постоянный мониторинг ситуации.