Польша подняла авиацию из-за ракетного удара РФ по Украине
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину, сообщает Европейская правда.
"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с причинением ракетных ударов по территории Украины", – говорится в сообщении.
Как сообщается, в связи с этим активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а оперативное командование осуществляет постоянный мониторинг ситуации.
"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", – заявили также в командовании.