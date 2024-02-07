В Киеве пожар в многоэтажке и повреждена магистраль теплоснабжения – Кличко
В Киеве в результате ракетной атаки РФ произошел пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе. Также повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО.
"Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", – сообщил Кличко.
Впоследствии он добавил, что в Голосеевском районе уже госпитализировали троих человек. "Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", - отметил мэр.
Также в результате атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и приступят к ремонтным работам после разрешения военных.