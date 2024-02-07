В Киеве пожар в многоэтажке и повреждена магистраль теплоснабжения – Кличко

В Киеве в результате ракетной атаки РФ произошел пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе. Также повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО.

"Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате вражеской атаки" , – сообщил Кличко.

Впоследствии он добавил, что в Голосеевском районе уже госпитализировали троих человек. "Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", - отметил мэр.

Также в результате атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и приступят к ремонтным работам после разрешения военных.