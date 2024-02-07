На фронте более 90 столкновений: на каких направлениях больше всего штурмов

За прошедшие сутки на передовой произошло 92 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Больше всего вражеских штурмов было на Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 7 февраля.

Всего враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары потерпели: Яблоновка Сумской области; Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Александрополь, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 21 атаку окупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают позиции и отбивают штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.